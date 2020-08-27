Toyota возродила модель, которую сняла с производства 20 лет назад (фото)

Автомобиль Toyota Starlet вернулся в линейку японской компании через 21 год.

Напомним, что компактный хэтчбек Toyota Starlet выпускался с 1973 по 1999 год. Затем он был снят с производства и заменен на модель Yaris. Теперь же компания Toyota решила возродить Starlet на рынке Африки. Новинка представляет собой разновидность модели Toyota Glanza, которая, в свою очередь, является перелицованной версией Suzuki Baleno.

Длина модели составляет 3995 мм. Новинка будет отличаться от Suzuki Baleno только решеткой радиатора и логотипами, при этом выпускать эти машины будут на одном заводе Maruti Suzuki в Индии.

В оснащении Starlet для рынка Африки находится 1,4-литровый атмосферный мотор мощностью 92 л.с. В паре с двигателем может работать 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Starlet