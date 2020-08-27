Tesla показала на видео гигафабрику в Китае

Американский автопроизводитель решил впервые продемонстрировать процесс сборки своих автомобилей на примере Tesla Model 3.

Напомним, что Gigafactory-3 начали строить еще в начале 2019 года. Уже летом того же года здесь начали монтировать оборудование, после чего стартовало производство автомобилей.

Tesla установила своеобразный рекорд по строительству нового завода, собрав завод буквально за 6 месяцев.