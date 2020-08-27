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Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроект

Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроект

В Украине предлагают обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Такая процедура будет платной.

Об этом свидетельствует законопроект №3796, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

“Решение проблемы регулирования численности животных на улицах без эффективного внедрения и реализации концепции ответственного владельца животного невозможно. Одним из элементов этой концепции является обязательная идентификация и регистрация животных”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель законопроекта:

  • унифицировать терминологический аппарат, приведя его в соответствие с международными и европейскими стандартами;
  • ввести реальные механизмы для действенного внедрения концепции “ответственного владельца животного”, что возможно только при наличии обязательной системы регистрации и идентификации животных;
  • четко расписать компетенцию и сферы ответственности органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с защитой животных.

Как будет проходить регистрация животных

Законодатели предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:

  • сведения о владельце животного;
  • место содержания (постоянного пребывания) животного;
  • вид животного, порода, кличка, дата рождения, прививки и т.д.;
  • идентификационный номер средства идентификации;
  • особые приметы животного при наличии (увечья, особенности и т.д.);

Учитывая, что закон предусматривает бесплатную идентификацию только для льготников, за нее придется платить. Сколько – пока не известно.

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По материалам Finance.UA
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