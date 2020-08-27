Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроект

В Украине предлагают обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Такая процедура будет платной.
Об этом свидетельствует законопроект №3796, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.
“Решение проблемы регулирования численности животных на улицах без эффективного внедрения и реализации концепции ответственного владельца животного невозможно. Одним из элементов этой концепции является обязательная идентификация и регистрация животных”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Цель законопроекта:
Как будет проходить регистрация животных
Законодатели предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:
Учитывая, что закон предусматривает бесплатную идентификацию только для льготников, за нее придется платить. Сколько – пока не известно.
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