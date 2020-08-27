Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак - законопроект

В Украине предлагают обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Такая процедура будет платной.

Об этом свидетельствует законопроект №3796, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

“Решение проблемы регулирования численности животных на улицах без эффективного внедрения и реализации концепции ответственного владельца животного невозможно. Одним из элементов этой концепции является обязательная идентификация и регистрация животных”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель законопроекта:

унифицировать терминологический аппарат, приведя его в соответствие с международными и европейскими стандартами;

ввести реальные механизмы для действенного внедрения концепции “ответственного владельца животного”, что возможно только при наличии обязательной системы регистрации и идентификации животных;

четко расписать компетенцию и сферы ответственности органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с защитой животных.

Как будет проходить регистрация животных

Законодатели предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:

сведения о владельце животного;

место содержания (постоянного пребывания) животного;

вид животного, порода, кличка, дата рождения, прививки и т.д.;

идентификационный номер средства идентификации;

особые приметы животного при наличии (увечья, особенности и т.д.);

Учитывая, что закон предусматривает бесплатную идентификацию только для льготников, за нее придется платить. Сколько – пока не известно.

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