Убытки на карантине: транспортники просят киевских депутатов выплатить им зарплату

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с соответствующим заявлением к столичным властям обратились представители профсоюзов КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс». Ведь работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий во время строгих карантинных ограничений.

Потери доходов метрополитена:

потеря доходов КП «Киевский метрополитен» в период с 17 марта по 25 мая 2020 года составляет около 621 млн грн;

в обычных условиях предприятие должно было получить в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок;

на выплату заработной платы КП «Киевский метрополитен» тратит до 200 млн грн в месяц.

То есть, как говорится в обращении, с 17 марта по 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

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Как говорится в сообщении, в результате карантинных ограничений пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если до карантина метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас – до 1 млн пассажиров.

«С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП «Киевский метрополитен» на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов у КП «Киевский метрополитен» возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года», – говорится в обращении профсоюза.

В то же время, у КП «Киевпасстранс» задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. А финансовый результат КП «Киевпастранс» за январь-июль 2020 года был отрицательный и составил -178,5 млн грн.

*Потери доходов Киевпастранса

на период карантинных ограничений потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн;

то есть предприятие во время строгих ограничений получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц. В то время как в обычных условиях средний доход КП «Киевпастранс» за месяц составляет 169,2 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс». Чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

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