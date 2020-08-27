Убытки на карантине: транспортники просят киевских депутатов выплатить им зарплату

Столичные транспортники призывают депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам.
Как сообщает пресс-служба КГГА, с соответствующим заявлением к столичным властям обратились представители профсоюзов КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс». Ведь работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий во время строгих карантинных ограничений.
Потери доходов метрополитена:
То есть, как говорится в обращении, с 17 марта по 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.
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Как говорится в сообщении, в результате карантинных ограничений пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если до карантина метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас – до 1 млн пассажиров.
«С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП «Киевский метрополитен» на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов у КП «Киевский метрополитен» возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года», – говорится в обращении профсоюза.
В то же время, у КП «Киевпасстранс» задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. А финансовый результат КП «Киевпастранс» за январь-июль 2020 года был отрицательный и составил -178,5 млн грн.
*Потери доходов Киевпастранса
Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс». Чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.
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