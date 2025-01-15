Министерству обороны вернули ₴360 миллионов безосновательно уплаченного НДС — Finance.ua
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Министерству обороны вернули ₴360 миллионов безосновательно уплаченного НДС

Казна и Политика
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Министерству обороны вернули ₴360 миллионов безосновательно уплаченного НДС
Министерству обороны вернули ₴360 миллионов безосновательно уплаченного НДС
Министерству обороны благодаря Офису генерального прокурора вернули более 360 млн гривен безосновательно уплаченного налога на добавленную стоимость.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
«Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора обеспечила исполнение судебного решения о взыскании с акционерного общества в пользу Министерства обороны Украины 360,7 млн ​​грн», — говорится в сообщении.
Эти средства были уплачены оборонным ведомством как налог на добавленную стоимость за поставки горючего для нужд Вооруженных сил Украины.
Согласно законодательству, в период военного положения такие товары для сектора безопасности и обороны облагаются налогом по нулевой ставке, пояснили в Офисе генпрокурора.
Хозяйственный суд Полтавской области согласился с доводами спецпрокуроров о безосновательности уплаты средств и удовлетворил исковое заявление.
В настоящее время решение суда полностью исполнено. Деньги фактически поступили на счета Министерства обороны.
Суд вернул Министерству обороны земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 млнгрн.
По материалам:
Укрінформ
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