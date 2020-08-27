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Рада приняла за основу законопроект о финансировании единовременного пособия по безработице

Рада приняла за основу законопроект о финансировании единовременного пособия по безработице

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы государственной службы занятости.

Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины.

“Мы приостановили финансирование активных программ и их не финансируем. Законопроектом предлагается разблокирование активных программ, а также, чтобы активизировать трудоустройство активных людей. Так, до конца текущего года остаток средств в сумме 322 млн грн может быть направлен на организацию безработным предпринимательской деятельности – 19,7 млн ​​грн, профессиональное обучение безработных – 144 млн грн”, – сказала в ходе обсуждения законопроекта глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Частью третьей статьи 15 Закона Украины “О занятости населения” были определены основные направления государственной политики в сфере занятости населения:

  • создание условий для развития экономики и содействие созданию новых рабочих мест;
  • активизация предпринимательской инициативы и самостоятельной занятости населения;
  • проведение мероприятий, способствующих занятости граждан, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;
  • поощрение работодателей, сохраняющих имеющиеся и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда и т.д.

Согласно указанным направлениям, был предусмотрен ряд социальных услуг и мер содействия занятости населения, финансируемых за счет средств Фонда.

Это, в частности:

  • компенсация работодателям затрат в размере единого социального взноса за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе на вновь созданные рабочие места;
  • стимулирование предпринимательских инициатив безработных путем выплаты им помощи по безработице единовременно;
  • организация общественных работ для трудоустройства безработных;
  • меры по содействию занятости внутренне перемещенных лиц и др.

Что предлагается документом:

  • внести изменения в ЗУ “О внесении изменений в ЗУ “О государственном бюджете на 2020 год” относительно предоставления возможности за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы производить финансирование расходов для государственной службы занятости;
  • эти средства будут направлены на единовременную выплату пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и на оплату социальных услуг.

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По материалам Finance.UA
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