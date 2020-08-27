Рада приняла за основу законопроект о финансировании единовременного пособия по безработице

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3692 о предоставлении возможности за счет средств Фонда соцстраха финансировать расходы государственной службы занятости.
Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины.
“Мы приостановили финансирование активных программ и их не финансируем. Законопроектом предлагается разблокирование активных программ, а также, чтобы активизировать трудоустройство активных людей. Так, до конца текущего года остаток средств в сумме 322 млн грн может быть направлен на организацию безработным предпринимательской деятельности – 19,7 млн грн, профессиональное обучение безработных – 144 млн грн”, – сказала в ходе обсуждения законопроекта глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Частью третьей статьи 15 Закона Украины “О занятости населения” были определены основные направления государственной политики в сфере занятости населения:
Согласно указанным направлениям, был предусмотрен ряд социальных услуг и мер содействия занятости населения, финансируемых за счет средств Фонда.
Это, в частности:
Что предлагается документом:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 4522 24
Владельцы авто на еврономерах митингуют в центре Киева: основные требования и реакция полиции4 ч. назад - 1074 6
Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"Вчера, 21:00 - 1213 6
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 2232 5
Украинцам хотят повысить пенсию - в "Слуге народа" сказали, кому именно2 ч. назад - 981 1
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 4522 24
Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошенникеВчера, 14:26 - 2892 1
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 2232 5
Volkswagen представил новый вседорожный универсалВчера, 22:30 - 1921
ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домовВчера, 21:32 - 1484
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ2 ч. назад - 235
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомПозавчера, 10:55 - 165 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1499 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3103 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4370