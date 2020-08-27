Активы НБУ выросли на 13% из-за девальвации гривны

Активы Национального банка выросли на 13% за первое полугодие 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019 года, и составляет 1 198,9 млрд грн. Изменение объема активов – это результат прежде всего роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период”, – говорится в сообщении.

Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).

В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно несмотря на коронакризис.

В части обязательств Национального банка за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), при этом суммы депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, полученной за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.

Справка Finance.ua:

1 апреля 2020 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 42,7 млрд грн – всю сумму части прибыли до распределения, определенной для перечисления в Государственный бюджет по результатам 2019 года.

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