Активы НБУ выросли на 13% из-за девальвации гривны

Активы Национального банка выросли на 13% за первое полугодие 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019 года, и составляет 1 198,9 млрд грн. Изменение объема активов – это результат прежде всего роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период”, – говорится в сообщении.
Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).
В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно несмотря на коронакризис.
В части обязательств Национального банка за первое полугодие 2020 года выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), при этом суммы депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).
Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, полученной за аналогичный период предыдущего года.
Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн.
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