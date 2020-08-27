Украинцам хотят повысить пенсию - в "Слуге народа" сказали, кому именно

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказала, кому рассчитывают повысить пенсию в 2021 году.

«Какая логика повышение пенсий? Кроме того, что будет осовременивание, то есть перерасчет для всех, ориентировочно это будет с 1 апреля или 1 мая следующего года. Но есть еще логика, что пожилые люди получают меньшую пенсию. Они раньше вышли на пенсию, у них от чего рассчитывается эта пенсия – сама ставка была ниже», – отметила нардеп.

Она напомнила, что пенсионерам, кому за 80, уже сделали доплату 500 грн к пенсиям.

«И правительство обещало, я очень надеюсь, что это будет в бюджете на следующий год – доплату дополнительно для тех, кому за 75 лет. Я не могу сказать еще сумму, но как это было для тех, кому за 80 лет, то очевидно, это может быть также, возможно, 500 грн для тех, кому за 75 – со следующего года», – заявила Кравчук.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

По словам председателя комитета ВР по вопросам соцполитики Галины Третьяковой, Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусмотрено, что начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.

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