Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн (исследование)

Самую низкую цену за кубометр природного газа населению в сентябре, как и в августе, предложила компания TAS Energy – 4,39 грн за кубометр, что на 1,72 грн выше ее предложения в предыдущем месяце.

Об этом свидетельствуют результаты исследования “ГазПравда”.

“Хоть и с опозданием, но ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству украинцев, все же обнародовали цену газа на сентябрь. Она составила 5,49 грн за кубометр. Для сравнения: в августе газсбыты продавали топливо по 4,49 грн за кубометр, то есть на 1 грн дешевле”, – говорится в сообщении.

ГК “Нафтогаз Украины”, “дочка” НАК “Нафтогаз Украины”, осталась на втором месте, предложив 4,7 грн за кубометр (в августе – 3,24 грн).

Ряд других компаний также предложили цену до 5 грн:

ETG .UA (4,9 грн при оплате по факту и 4,69 по предоплате);

ГП “Шепетовкагаз” (4,92 грн);

ООО “Херсонрегионгаз” (4,99 грн);

ООО “Статус Энерго” (4,6 при условии предоплаты).

В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, которые пользуются брендом “Региональной газовой компании”, выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с августовской.

У кого самые высокие цены:

у ГП “Монтажник” ООО “Торговый дом “Валинор” (6 грн);

ООО “Статус Энерго” (7 грн в случае оплаты по факту), тогда как в августе наибольшая цена составляла 4,7 грн.



Инфографика: “ГазПравда”

Справка Finance.ua:

Цены на газ в сентябре резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Как правило, перед зимним сезоном цены на него растут после летнего падения.

Цены на природный газ в Украине до настоящего времени определяются по принципу: цена на европейских хабах плюс стоимость транспортировки в Украину.

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