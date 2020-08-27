Цены на куб газа для населения в сентябре составляют от 4,39 до 7 грн (исследование)

Самую низкую цену за кубометр природного газа населению в сентябре, как и в августе, предложила компания TAS Energy – 4,39 грн за кубометр, что на 1,72 грн выше ее предложения в предыдущем месяце.
Об этом свидетельствуют результаты исследования “ГазПравда”.
“Хоть и с опозданием, но ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству украинцев, все же обнародовали цену газа на сентябрь. Она составила 5,49 грн за кубометр. Для сравнения: в августе газсбыты продавали топливо по 4,49 грн за кубометр, то есть на 1 грн дешевле”, – говорится в сообщении.
ГК “Нафтогаз Украины”, “дочка” НАК “Нафтогаз Украины”, осталась на втором месте, предложив 4,7 грн за кубометр (в августе – 3,24 грн).
Ряд других компаний также предложили цену до 5 грн:
В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, которые пользуются брендом “Региональной газовой компании”, выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с августовской.
У кого самые высокие цены:
Инфографика: “ГазПравда”
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