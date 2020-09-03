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Презентованы первые TWS-наушники с функцией преобразования голоса в текст (фото)

Презентованы первые TWS-наушники с функцией преобразования голоса в текст (фото)

Самыми популярными в мире TWS-продуктами являются Apple AirPods. Одна малоизвестная китайская компания iFLYTEK решила пойти дальше и добавила в традиционные наушники новую функцию.

Как сообщает издание Gizchina, iFLYTEK выпустила первую в мире беспроводную умную гарнитуру TWS iFLYBUDS с функцией преобразования голоса в текст. Благодаря этой опции наушники смогут заменить диктофон и другие устройства.

FlyBuds позволяют распознавать язык и переводить его в реальном времени. Пользователи могут освободить руки и делать записи, например, во время вождения.


Фото из открытых источников

Что касается транскрипции в реальном времени, iFLYBUDS подходит как для обычных звонков, так и для звонков через интернет. Последние включают Skype, Zoom и другие основные платформы.

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Издание отмечает, что по сравнению с голосовыми помощниками, такими как Siri, iFLYBUDS более естественны. Пользователю достаточно лишь назвать имя, чтобы набрать номер и это можно сделать одним предложением. Это исключительно голосовое взаимодействие без просмотра экрана.


Фото из открытых источников

Что касается перевода звонков, iFLYBUDS может переводить содержание звонка на китайские символы в реальном времени во время разговора на английском языке. Также были сделаны специальные оптимизации для разговоров с использованием профессиональных словарей, таких как отраслевая терминология и сленг. Производитель заявляет, что в будущем он будет поддерживать больше языков.

Умная гарнитура iFLYBUDS стоит 1399 юаней ($205).

По материалам Mind
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