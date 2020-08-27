В Австралии зафиксировали рекордное за 60 лет падение ВВП

Внутренний валовой продукт Австралии во втором квартале 2020 упал на 7%, что является наибольшим квартальным показателем падения с момента начала ведения статистики.

Об этом со ссылкой на данные Статистического бюро Австралии пишет Синьхуа.

Отмечается, что в первом квартале этого года ВВП Австралии упал на 0,3%. “Это свидетельствует, что впервые за около 30 лет в Австралии продолжается рецессия”, – говорится в материале.

По словам главы внутренней редакции Австралийской телерадиовещательной корпорации Майкла Смедеса, экономический спад связан с “глобальной пандемией и связанными с ней ограничительными мерами”. “Эти показатели с большим отрывом – наибольшее падение ежеквартального ВВП с начала ведения статистики в 1959 году”, – сказал Смедес.

Добавим, что по состоянию на утро среды на территории Австралии зафиксировано 2730 активных случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла 657 смертей.