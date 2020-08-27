В Нафтогазе рассказали, как собираются помочь египтянам найти пресную воду

Филиал дочернего предприятия “Нафтогаза” в Египте – Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E. – поможет местной общине, проживающей в районе города Асьют, в поисках подземных источников пресной воды. Для этого компания предоставит геологические данные, сообщила пресс-служба предприятия.
“В Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды. А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям”, – отметил первый зампредседателя правления Сергей Перелома.
По его словам, “Нафтогаз” и в дальнейшем будет сотрудничать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа осуществляет свою деятельность.
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