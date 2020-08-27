Межбанк: 1 сентября на валютном рынке прошло стандартно

1 сентября на валютном рынке прошло достаточно стандартно для первого дня отчетного периода.

В первые час-полтора клиенты только определялись со своими задачами на новый месяц и торговля проходила достаточно вяло. Покупатели и продавцы приценивались. Лишь к 11:00-11:30 на рынке появились основные игроки.

Несмотря на рост активности – к 12 часам общий тренд на рост котировок сохранился, так как спрос превышал предложение. Когда котировки выросли до уровней свыше 27,60 гривен за доллар – часть покупателей ушла с рынка в надежде, что это несколько снизит аппетиты продавцов. Но это особо не сработало и покупатели были вынуждены уже вернутся на торги с основными своими объемами покупок и уже больше прислушиваться к “хотелкам” продавцов по курсу.

Сегодня противостояние между интересами крупных покупателей и продавцов явно закончилось победой последних. Пока экспортеры тратят гривну, полученную от возмещений НДС, у них есть возможность привередничать при выставлении своих ценников, чем они активно сейчас и пользуются.

Нацбанк на торги не выходил, так как участники торгов сами находили компромисс по курсу, а спекулянты по доллару в основном работали в формате “в две стороны”, хотя и делали попытки вздернуть котировки в моменты максимального спроса на валюту. Зато неплохо зарабатывали на валютных ралли по евро/доллар на международных рынках и на скачках курса евро относительно гривны. По факту – евро за день вырос всего с 32,98/33,00 гривен до 33,02/33,04 за всю сессию, но в середине дня его котировки доходили и до 33,10/33,12 гривен, что позволяло спекулянтам постоянно играть на покупке/продаже этой валюты в моменты минимальных и максимальных котировок.

Состоявшийся сегодня аукцион Минфина Украины по размещению гривневых ОВГЗ прошел достаточно средне и особо чиновников не порадовал. Они продали облигаций сроком на 392 дня на сумму 2,8 млрд гривен при средневзвешенной доходности 9,29% годовых. Это не лучший результат, хотя завтра такая сумма расчетов за купленные бумаги и отразится на поведении ресурсного и опосредованно валютного рынков.

Ход торгов:

В первые два часа сессии котировки постепенно росли за счет недостатка предложения при постепенном росте спроса. Доллар вырос с утренних 27,535/27,555 гривен до 27,58/27,60 к 11:00, до 27,59/27,61 – к полудню и до 27,615/27,635 – к обеду. НБУ на торги не выходил.

После 14 часов основная часть покупателей уже закрылась и оставшиеся продавцы уже стали более сговорчивыми по курсу. Если на 14:00 доллар еще котировался в пределах 27,615/27,635 гривен, то к 15:00 – он просел до 27,60/27,62 гривен , а завершилась сессия уровнями 27,575/27,595.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,60 / 27,62

евро – 33,08 / 33,10

российский рубль – 0,3749 / 0,3753

Курсы валют на Межбанке

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