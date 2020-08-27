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В США разрешили Amazon доставлять товары дронами

В США разрешили Amazon доставлять товары дронами

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащая самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN.

Сертификат авиаперевозчика Part 135 компании выдало американское Федеральное управление гражданской авиации (FFA). Он был необходим для использования беспилотников для доставки товаров.

В Amazon сообщили, что в рамках заявки на получение сертификата провели более 500 испытаний на безопасность и эффективность использования беспилотников.

При этом в компании заявили, что начнут использовать свой статус авиаперевозчика в самое ближайшее время при тестирование нового способа доставки. Точное время и место испытаний не назывались. Amazon утверждает, что у нее есть испытательные центры для дронов по всему миру, а беспилотники уже налетали несколько тысяч часов в рамках тестов.

По материалам УНН
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