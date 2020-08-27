Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 сентября 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,829 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (894 млн грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ: с погашением 29.09.2021 на сумму 2,829 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,29% годовых.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 894 млн грн (по курсу НБУ). Это почти в три раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2,507 млрд грн).
Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 2999 22
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспортВчера, 10:32 - 1469 8
Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталовВчера, 11:14 - 825 7
Украина вошла в ТОП-3 стран-производителей картофеляВчера, 03:45 - 637 2
Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"Вчера, 21:00 - 601 1
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджетВчера, 14:44 - 2999 22
Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошенникеВчера, 14:26 - 2092 1
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставкиВчера, 10:00 - 1693
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспортВчера, 10:32 - 1469 8
Пенсионеры в возрасте от 75 лет будут получать доплаты к пенсиямВчера, 14:00 - 1165
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомПозавчера, 10:55 - 147 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1451 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3052 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4304
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2833 4