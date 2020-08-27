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Столичные водители уплатили свыше 2 миллионов гривен штрафов (инфографика)

Столичные водители уплатили свыше 2 миллионов гривен штрафов (инфографика)

В течение июля-августа водители-нарушители правил парковки уплатили 2,7 млн гривен штрафов.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в FACEBOOK.

Среди наиболее частых нарушений:

  • остановка на пешеходном переходе (15 026 постановлений);
  • остановка на выезде с прилегающих территорий (5439 постановлений);
  • остановка на полосах общественного транспорта (4274 постановления).

Также в Департаменте сообщили о результатах работы электронного обращения на получение эвакуированного автомобиля через Kyiv Smart City, функционирующем в тестовом режиме с середины августа.

«С 17 августа по электронным заявлениям выдано 1581 транспортное средство. Благодаря этой функции очереди в пунктах выдачи уменьшились на 30%», – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

В ведомстве напомнили, что безопасно припарковать автомобиль можно только на специально отведенных для этого площадках. Оплатить парковку можно любым удобным способом:

  • в паркомате;
  • мобильном приложении;
  • с помощью SMS;
  • или парковочного талона.

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы забрать авто, сначала нужно оплатить штраф за нарушение правил парковки согласно протоколу, за эвакуацию и за хранение авто на штрафплощадке.
  • Чтобы забрать авто, при себе нужно иметь следующие документы: квитанции об уплате, утвержденное заявление на возврат авто, техпаспорт, водительские права, документ, подтверждающий право собственности, или страховку, документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и в случае еврорегистрации).
  • В приложении Kyiv Smart City есть возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. Если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимое количество дней.

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По материалам Finance.UA
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