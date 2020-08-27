Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"

Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью The Page.

“10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство ведет переговоры с Национальным банком о том, сможет ли банковская система выдавать дешевую ипотеку.

“А в дальнейшем – снижать ее через правительственные и бюджетные программы стимулирования. Ипотека дает хороший мультипликатор для бизнеса”, – отметил премьер.

Справка Finance.ua:

Как формируется ставка по ипотечным кредитам в банках.

Ипотечное кредитование переживает фазу восстановления, поскольку сейчас спрос на этот продукт среди украинцев значительно увеличился.

Ипотека — удобный инструмент, если хочется приобрести собственное жилье, а средств не хватает. Однако всегда следует учитывать определенные требования банка, которые он может выдвинуть перед потенциальным заемщиком.