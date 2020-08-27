Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"

Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью The Page.
“10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле”, – сказал Шмыгаль.
По его словам, правительство ведет переговоры с Национальным банком о том, сможет ли банковская система выдавать дешевую ипотеку.
“А в дальнейшем – снижать ее через правительственные и бюджетные программы стимулирования. Ипотека дает хороший мультипликатор для бизнеса”, – отметил премьер.
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