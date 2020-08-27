0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"

Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"

Кабинет Министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью The Page.

“10% – это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство ведет переговоры с Национальным банком о том, сможет ли банковская система выдавать дешевую ипотеку.

“А в дальнейшем – снижать ее через правительственные и бюджетные программы стимулирования. Ипотека дает хороший мультипликатор для бизнеса”, – отметил премьер.

Справка Finance.ua:

  • Ипотечное кредитование переживает фазу восстановления, поскольку сейчас спрос на этот продукт среди украинцев значительно увеличился.
  • Ипотека — удобный инструмент, если хочется приобрести собственное жилье, а средств не хватает. Однако всегда следует учитывать определенные требования банка, которые он может выдвинуть перед потенциальным заемщиком.
  • В Офисе президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.