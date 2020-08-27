"Киевгорстрой" принял еще один объект "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла еще один объект корпорации “Укрбуд” – ЖК “Подол Град”.
Об этом сообщается на официальном сайте КГС.
“Сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы “Киевгорстрой” мог принять и начать выполнение строительных работ на ЖК “Подол Град”. Подобные новости в ближайшее время должны быть и относительно жилого комплекса “Злагода”, – сообщил председатель правления “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.
Читайте также: Киевгорстрой нашел финансирование на достройку объектов Укрбуда
“Следующий шаг в процессе завершения передачи объектов Укрбуда – за Минобороны: необходимо подписать документы по ЖК “Чарівне місто”, там уже нет никаких препятствий. И определиться с ЖК Art House, провести наконец встречу, о которой мы просим вместе с инвесторами, и расставить точки над i”, – отметил Кушнир.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 2192 11
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 1002 10
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет3 ч. назад - 1128 7
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт7 ч. назад - 1052 5
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6679 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 5822
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки8 ч. назад - 1196
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет3 ч. назад - 1128 7
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт7 ч. назад - 1052 5
Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева в августе (инфографика)Вчера, 20:01 - 1053
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 123
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1398 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2988 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4236
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2784 4