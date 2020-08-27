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"Киевгорстрой" принял еще один объект "Укрбуда"

"Киевгорстрой" принял еще один объект "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла еще один объект корпорации “Укрбуд” – ЖК “Подол Град”.

Об этом сообщается на официальном сайте КГС.

“Сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы “Киевгорстрой” мог принять и начать выполнение строительных работ на ЖК “Подол Град”. Подобные новости в ближайшее время должны быть и относительно жилого комплекса “Злагода”, – сообщил председатель правления “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.

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“Следующий шаг в процессе завершения передачи объектов Укрбуда – за Минобороны: необходимо подписать документы по ЖК “Чарівне місто”, там уже нет никаких препятствий. И определиться с ЖК Art House, провести наконец встречу, о которой мы просим вместе с инвесторами, и расставить точки над i”, – отметил Кушнир.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 сентября «Киевгорстрой» в целом принял 14 объектов корпорации «Укрбуд». Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», «Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park», «Академ Парк», «Шевченковский», «Подол Град».
  • Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК «Солнечная Ривьера» и «Пектораль» – получен почтовый адрес.
По материалам Finance.UA
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