Изменен порядок продажи арестованного имущества

Министерство юстиции 28 августа 2020 года внесло изменения в порядок реализации арестованного имущества. Разделены функции администратора и организатора в системе реализации арестованного имущества: «ProZorro.Продажи» стало администратором, а СЕТАМ – организатором.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Приказом определено государственное предприятие «ПРОЗОРРО.Продажи» как администратор электронной торговой системы. А государственное предприятие «СЕТАМ» продолжит выполнять функции организатора электронных торгов”, – отметил заместитель министра юстиции Александр Банчук.
Цель изменений:
Рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд. по результатам 2019 и I полугодия 2020 года выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще большим.
Совершенствование порядка реализации арестованного имущества заключаются также в:
“Изменения касаются только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. СЕТАМ и в дальнейшем будет выполнять возложенные Министерством юстиции на госпредприятие функции по реализации арестованного имущества, сопровождению выставления на торги лотов, хранению арестованного имущества. Мы также продолжаем продажу имущества в рамках добровольной продажи», – сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
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