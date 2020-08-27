Изменен порядок продажи арестованного имущества

Министерство юстиции 28 августа 2020 года внесло изменения в порядок реализации арестованного имущества. Разделены функции администратора и организатора в системе реализации арестованного имущества: «ProZorro.Продажи» стало администратором, а СЕТАМ – организатором.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Приказом определено государственное предприятие «ПРОЗОРРО.Продажи» как администратор электронной торговой системы. А государственное предприятие «СЕТАМ» продолжит выполнять функции организатора электронных торгов”, – отметил заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Цель изменений:

повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников;

увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и как следствие – увеличению поступлений в государственный бюджет.

Рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд. по результатам 2019 и I полугодия 2020 года выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще большим.

Совершенствование порядка реализации арестованного имущества заключаются также в:

разграничении функции администрирования системы электронных торгов и организации электронных торгов;

улучшении порядка проведения электронных торгов и торгов по фиксированной цене;

упрощении возврата гарантийных взносов участникам электронных торгов;

урегулировании оснований, порядка и последствий дисквалификации участника электронных торгов (торгов по фиксированной цене).

“Изменения касаются только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. СЕТАМ и в дальнейшем будет выполнять возложенные Министерством юстиции на госпредприятие функции по реализации арестованного имущества, сопровождению выставления на торги лотов, хранению арестованного имущества. Мы также продолжаем продажу имущества в рамках добровольной продажи», – сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.