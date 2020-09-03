Опубликован рейтинг стран с самым скоростным 5G-интернетом

Исследовательская компания Opensignal проанализировала реальный опыт использования “пятого поколения” на 12 ведущих рынках мира.

Самая высокая скорость в сетях “пятого поколения” наблюдалась в Саудовской Аравии – 414,2 Мбит/с. Это в 14 раз быстрее, чем смогло обеспечить 4G в этой стране (28,9 Мбит/с).

Разница между “пятым” (312,7 Мбит/с) и “четвертым” (58,9 Мбит/с) поколениями связи в Южной Корее не столь существенна – 5,3 раза.

Тройку “призеров” по скорости 5G замкнула Австралия с показателем 215,7 Мбит/с. Но она ненамного опередила Тайвань (210,2 Мбит/с).

Далее следует ряд стран, которые недотянули до 200-мегабитного “порога”. Это Канада (178,1 Мбит/с), Кувейт (171,5 Мбит/с), Швейцария (150,7 Мбит/с), Гонконг (142,8 Мбит/с), Великобритания (133,5 Мбит/с) и Германия (102 Мбит/с). Результат ниже 100 Мегабит на секунду показали Нидерланды (79,2 Мбит/с) и Соединенные Штаты Америки (50,9 Мбит/с).



Инфографика: Opensignal

Скромную скорость загрузки 5G в США эксперты объяснили особенностями в использовании радиочастот на американском рынке. Там доступны ограниченные ресурсы в самых распространенных в мире 5G-диапазонах. Наряду с этим популярны низкополосные спектры – 600 МГц у T-Mobile и 850 МГц – у AT&T. Эти спектры обеспечивают отличную доступность и охват, но на более низких средних скоростях, чем в 3,5 ГГц. Именно этот диапазон используется в качестве основного для “пятого поколения” за пределами США.

Однако, отметили в Opensignal, 5G-сеть Verizon на основе mmWave предлагает значительно более высокую среднюю скорость загрузки – 494,7 Мбит/с. Это намного выше, чем у любого оператора во всех странах мира, включая Саудовскую Аравию.