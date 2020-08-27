По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,203 млн и 33,616 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 33), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,59-27,60 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 72,819 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,6000 – 10 000

27,6000 – 2 222

27,5800 – 30 000

27,5800 – 35 000

27,5800 – 30 000

27,5800 – 120 000

27,5800 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,5700 – 10 000

27,5800 – 7 000

27,5800 – 15 000

27,5800 – 44 445

27,5800 – 20 000

27,5800 – 6 000

27,5800 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6198 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5670 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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