Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.
Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.
Читайте также: Лоукостер Ryanair сокращает полеты: какие рейсы отменят
В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.
Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.
Из других украинских городов, куда летает Ryanair, – Львов, Харьков, Одесса и Херсон – рейсов в указанный период вообще нет.
Напомним, Кабинет Министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Вчера, 13:03 - 20327 33
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дорогиВчера, 12:33 - 1852 12
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1840 10
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 722 6
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6384 4
Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсиюВчера, 15:00 - 6647 4
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 4614
«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)Вчера, 15:41 - 2588 1
В налоговой напомнили, когда последний срок подачи заявления на списание долга по ЕСВ для "спящих" ФЛПВчера, 15:30 - 2000
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 1840 10
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 120
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1361 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2958 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4197
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2759 4