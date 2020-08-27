Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.

Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

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В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair, – Львов, Харьков, Одесса и Херсон – рейсов в указанный период вообще нет.

Напомним, Кабинет Министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.