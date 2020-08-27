Межбанк: фактор первого дня месяца повлияет на рынок

Во вторник, 1 сентября, на валютном рынке основными мотиваторами для всех участников торгов будут:

Фактор первого дня месяца. Компании будут подводить итоги прошлого отчетного периода и окончательно определяться со своими планами на новый месяц. На языке дилеров это называется “клиенты считаются” и обычно подобная ситуация приводит к низким объемам торгов 1-го числа. Не будет исключения и в этот раз и, по расчетам Finance.ua, статистика операций сегодня не превысит $130-170 млн при заключении до 440-540 сделок. Первые час-полтора активность клиентов будет на минимуме и лишь после 11 часов на торги выйдут основные игроки. Пик торгов придется на период с 12 до 13 часов, а после обеда – рынок быстро начнет снижать свои обороты и после 15:00 на межбанке уже останутся одни спекулянты;

Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ . В этот раз после консультаций с первичными дилерами чиновники не станут размещать облигации на 700 дней и будут предлагать к продаже только гривневые ОВГЗ на 238 и на 392 дня. Последний аукцион прошел малорезультативно и с учетом начала месяца пиковых выплат внешних и внутренних долгов минфиновцам придется более активно продавать новые облигации. Делать они это могут лишь несколько подняв по ним доходность, чего и ждут от них инвесторы. Основными покупателями сегодняшних бумаг будут госбанки и крупные местные финучреждения. Особой активности от нерезидентов по покупке этих облигаций мы не ожидаем, но ресурсный и опосредованно валютные рынки будут реагировать на происходящее на аукционе сегодня и завтра в период расчета по проданным Минфином бумагам;

Хозяйственная деятельность компаний и действия нерезидентов. Вчера завершился период основных возмещений НДС экспортерам и сейчас они будут тратить в первую очередь гривну, полученную от Госказначейства. Это снизит их желание продавать валютную выручку и сделает менее уступчивыми по курсу продажи валюты. Пока клиенты не потратят гривну от этих возмещений, это будет работать на снижение объемов предложения валюты на торгах и сработает против нацвалюты.

В то же время начинается традиционный период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под вывод дивидендов и кроме этого нерезиденты в ближайшие дни получат гривну от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ. Часть из них предпочтет фиксировать свою прибыль в валюте и рост спроса сработает против гривны на межбанке.

В тактике Нацбанка изменений не будет, при ситуативном излишке предложения доллара на торгах мы увидим НБУ с интервенцией по его выкупу, а при недостатке валюты на торгах регулятор постарается не тратить резервы и предоставит участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

При выходе нерезидентов с покупкой валюты спекулянты постараются максимально активно раскачивать рынок в течение дня, но не будут забывать и о работе в формате “в две стороны”.

На наличном рынке обменники продолжат работать в формате “с оборота”, ориентироваться на котировки межбанка, кросс-курс доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Учитывая вчерашние скачки котировок евро на международном рынке большинство обменников расширит спред по евровалюте. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро в пределах до 20-35 копеек. При существенных изменениях котировок пары евро/ доллар на внешних рынках и опосредованно на нашем межбанке относительно гривны владельцы обменников снова будут часто менять ценники по евровалюте в течении дня.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 1 сентября будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,45- 27,70 гривен, евро – коридор 32,60-33,25 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,25 – 27,75 гривен, евро – коридор 32,35 – 33,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,54 / 27,57

евро – 32,84 / 32,87

российский рубль – 0,3709 / 0,3715

Курсы валют на Межбанке

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