Межбанк: фактор первого дня месяца повлияет на рынок

Во вторник, 1 сентября, на валютном рынке основными мотиваторами для всех участников торгов будут:
В то же время начинается традиционный период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под вывод дивидендов и кроме этого нерезиденты в ближайшие дни получат гривну от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ. Часть из них предпочтет фиксировать свою прибыль в валюте и рост спроса сработает против гривны на межбанке.
В тактике Нацбанка изменений не будет, при ситуативном излишке предложения доллара на торгах мы увидим НБУ с интервенцией по его выкупу, а при недостатке валюты на торгах регулятор постарается не тратить резервы и предоставит участникам рынка самим находить компромисс по курсу.
При выходе нерезидентов с покупкой валюты спекулянты постараются максимально активно раскачивать рынок в течение дня, но не будут забывать и о работе в формате “в две стороны”.
На наличном рынке обменники продолжат работать в формате “с оборота”, ориентироваться на котировки межбанка, кросс-курс доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Учитывая вчерашние скачки котировок евро на международном рынке большинство обменников расширит спред по евровалюте. Спред по доллару будет находиться в пределах 15-20 копеек и по евро в пределах до 20-35 копеек. При существенных изменениях котировок пары евро/ доллар на внешних рынках и опосредованно на нашем межбанке относительно гривны владельцы обменников снова будут часто менять ценники по евровалюте в течении дня.
Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 1 сентября будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,45- 27,70 гривен, евро – коридор 32,60-33,25 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,25 – 27,75 гривен, евро – коридор 32,35 – 33,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,54 / 27,57
евро – 32,84 / 32,87
российский рубль – 0,3709 / 0,3715
Курсы валют на Межбанке
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