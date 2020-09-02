Какие товары чаще всего покупают в интернете: средний чек (инфографика)

В марте-июле украинцы активно покупали в интернете бытовую химию, скутеры и мотоциклы. Заказывали услуги по установке кондиционеров и ремонту техники.
Об этом сообщает olx.ua.
Был спрос на товары для сада и огорода, кирпич, бетон и пеноблоки. В то же время в апреле украинцы активно интересовались услугами парикмахеров. Также пытались купить бритвы и машинки для стрижки, пишет olx.ua.
Летом потенциальные покупатели просматривали объявления по продаже женского белья и купальников.
В мае начал расти интерес к покупке свадебных платьев и аксессуаров. Также чаще искали товары для туризма, принадлежности для водных видов спорта, футбола.
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