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Падение доллара до двухлетнего минимума "подогревает" цены на нефть

Падение доллара до двухлетнего минимума "подогревает" цены на нефть

Цены на нефть выросли 1 сентября на фоне ослабления доллара США, из-за чего инвесторы уходили от ослабленной американской валюты в рискованные активы. Причиной падения доллара стало заявление ФРС о новой политике в сфере инфляции.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $45,75 за баррель, что на $0,47 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли в цене на $0,39 (0,92%) – до $43 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI – на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI – четвертый.

Доллар достиг более чем 2-летнего минимума, поскольку инвесторы продолжают “переваривать” объявленные на прошлой неделе Федеральной резервной системой США изменения политики в отношении инфляции. По данным на утро 1 сентября фьючерс на индекс доллара (DXU0 на 20 сентября 2020 г.) составил 91,823 (-0,34%). При этом 31 августа к 11:15 показатель составил 92,463.

“Сдвиг в политике (ФРС) подтверждает тот факт, что… отрицательные реальные ставки… не пойдут на пользу доллару США. Но это хорошо для сырьевых товаров”, — сказал главный инвестиционный директор BetaShares Луи Крус.

По материалам УКРИНФОРМ
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