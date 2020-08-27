SkyUp меняет условия прохождения онлайн-регистрации на рейс

SkyUp Airlines с 1 сентября меняет условия предоставления мест во время онлайн-регистрации на свои рейсы.
Об этом пишет avianews.com.
Что меняется:
Как это происходит сейчас. Пассажир во время регистрации может самостоятельно бесплатно выбрать места во второй половине салона от аварийных выходов до хвоста. За выбор места в носовой части самолета необходимо заплатить или же пройти бесплатно регистрацию в аэропорту.
Когда правила заработают. Новые правила вступят в силу с введением платы за регистрацию в аэропорту, которая для регулярных внутренних рейсов SkyUp начнет действовать с 1 сентября и составит эквивалент 18 евро за каждого пассажира, об этом мы писали ранее. На международных регулярных рейсах данный сбор появится с 1 октября.
Читайте также: SkyUp изменит процедуру возврата стоимости билетов
На первом этапе плата за регистрацию на стойке в терминале будет взиматься при вылете только из некоторых аэропортов до момента, пока услуга дистанционной регистрации не будет расширена на остальные воздушные ворота.
Бесплатно получить посадочный талон на стойке смогут пассажиры чартерных рейсов, а также люди старше 60 лет, участники АТО, пассажиры с инвалидностью 1 и 2 групп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Вчера, 13:03 - 14756 27
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиямВчера, 08:44 - 1661 19
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дорогиВчера, 12:33 - 1495 9
В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - ШмыгальВчера, 10:00 - 745 7
Игорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)Вчера, 19:55 - 332 6
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Вчера, 13:03 - 14756 27
Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсиюВчера, 15:00 - 4905 2
Банкиры спрогнозировали курс гривны на осеньВчера, 12:00 - 3380
В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентябряВчера, 21:00 - 2462
Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонированиеВчера, 11:00 - 1873 1
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 102
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1297 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2928 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4164
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2730 4