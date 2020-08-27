SkyUp меняет условия прохождения онлайн-регистрации на рейс

SkyUp Airlines с 1 сентября меняет условия предоставления мест во время онлайн-регистрации на свои рейсы.

Об этом пишет avianews.com.

Что меняется:

если пассажир не хочет платить за выбор места, система будет предоставлять ему место автоматически из числа свободных;

такой принцип уже используют лоукосты Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines.

Как это происходит сейчас. Пассажир во время регистрации может самостоятельно бесплатно выбрать места во второй половине салона от аварийных выходов до хвоста. За выбор места в носовой части самолета необходимо заплатить или же пройти бесплатно регистрацию в аэропорту.

Когда правила заработают. Новые правила вступят в силу с введением платы за регистрацию в аэропорту, которая для регулярных внутренних рейсов SkyUp начнет действовать с 1 сентября и составит эквивалент 18 евро за каждого пассажира, об этом мы писали ранее. На международных регулярных рейсах данный сбор появится с 1 октября.

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На первом этапе плата за регистрацию на стойке в терминале будет взиматься при вылете только из некоторых аэропортов до момента, пока услуга дистанционной регистрации не будет расширена на остальные воздушные ворота.

Бесплатно получить посадочный талон на стойке смогут пассажиры чартерных рейсов, а также люди старше 60 лет, участники АТО, пассажиры с инвалидностью 1 и 2 групп.