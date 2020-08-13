SkyUp изменит процедуру возврата стоимости билетов

SkyUp в начале сентября 2020 года изменит систему возмещения стоимости билетов на рейсы, отмененные в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Уже сейчас пассажир может самостоятельно управлять своим бронированием и выбирать вид возврат средств за билет в случае отмены рейса. А через несколько недель запустится личный баланс пассажира, на который будут автоматически зачислены и будут храниться средства за отмененный билет в полном объеме.

“Это совершенно новый инструмент, который позволит пассажиру сразу после отмены рейса иметь в распоряжении средства за неиспользованный билет для приобретения любых билетов или услуг авиакомпании”, – говорится в сообщении.

Как это работает сейчас и какие изменения произойдут:

сейчас, если рейс отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, для возмещения стоимости билета пассажир может выбрать промокод, бесплатно изменить даты путешествия в течение года или вернуть средства;

после введения новой системы в случае отмены рейса (по любой причине: по инициативе авиакомпании или вследствие карантинных ограничений) полная стоимость билета будет сразу же автоматически зачислена на баланс пассажира в личном кабинете.

с момента зачисления средств пассажир может использовать эти средства на любые билеты или услуги авиакомпании. Средства останутся на счете и будут действительны без ограничений во времени и могут быть использованы для любого лица, не только для владельца счета;

Также предусмотрена возможность для пассажира вывести средства на карту. Для этого в личном кабинете можно самостоятельно оформить и отправить претензию в авиакомпанию. После ее рассмотрения зачислят средства, которые подлежат возврату на банковскую карту, с которой осуществлялась оплата билета.

Если нет личного кабинета. Надо зарегистрировать свой аккаунт: ввести электронную почту, которую пассажир использовал для получения билетов, создать пароль – и все его предварительные бронирования отобразятся в кабинете. Если покупали билеты в авиакассе, для зачисления полной стоимости билета на отмененный рейс на личный баланс нужно обратиться в авиакомпанию.

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