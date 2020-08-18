SkyUp будет брать деньги за оформление посадочных талонов в аэропортах

SkyUp Airlines вводит платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации с 1 сентября 2020 для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 также и для международных.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.
“Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди”, – говорится в сообщении.
Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте в национальной валюте.“Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту. Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию: люди старше 60 лет. Подтверждающий документ – паспорт. Лица, имеющие I и II группу инвалидности, подтверждающий документ – удостоверение получателя государственной социальной помощи инвалида. Участники АТО/ООС должны иметь подтверждающий документ – удостоверение участника АТО/ООС”, – говорится в сообщении.
Другим способом оформления посадочного талона является онлайн-регистрация в персональном кабинете на сайте SkyUp.“Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.
Как воспользоваться онлайн-регистрацией:
“Всем, кто приобрели билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или по месту приобретения билета или войти на сайт в раздел “Мой билет” и так же зарегистрировать персональный кабинет”, – говорится в сообщении.
Платная регистрация пока что будет действовать только в тех аэропортах, где уже доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекина: аэропорт “Борисполь”, Терминал D, аэропорт “Запорожье”, аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого, аэропорт “Одесса”, аэропорт “Харьков”, аэропорт “Херсон”, аэропорт “Ларнака”, аэропорт “Неаполь”, аэропорт имени Бен-Гуриона, аэропорт “Тиват”, аэропорт Тираны имени матери Терезы.
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