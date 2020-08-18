SkyUp будет брать деньги за оформление посадочных талонов в аэропортах

SkyUp Airlines вводит платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации с 1 сентября 2020 для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 также и для международных.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

“Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди”, – говорится в сообщении.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте в национальной валюте.

АТО

АТО

“Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту. Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию: люди старше 60 лет. Подтверждающий документ – паспорт. Лица, имеющие I и II группу инвалидности, подтверждающий документ – удостоверение получателя государственной социальной помощи инвалида. Участники/ООС должны иметь подтверждающий документ – удостоверение участника/ООС”, – говорится в сообщении.

Другим способом оформления посадочного талона является онлайн-регистрация в персональном кабинете на сайте SkyUp.

“Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

Как воспользоваться онлайн-регистрацией:

Зайти на сайт SkyUp и перейти в персональный кабинет.

Если кабинета еще нет, то его можно легко создать.

Достаточно ввести в необходимое поле электронный адрес, который указывали при покупке билетов, добавить к нему пароль – и сразу станут доступными все бронирования, а также возможность оформить онлайн-чекин на рейс.

“Всем, кто приобрели билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или по месту приобретения билета или войти на сайт в раздел “Мой билет” и так же зарегистрировать персональный кабинет”, – говорится в сообщении.

Платная регистрация пока что будет действовать только в тех аэропортах, где уже доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекина: аэропорт “Борисполь”, Терминал D, аэропорт “Запорожье”, аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого, аэропорт “Одесса”, аэропорт “Харьков”, аэропорт “Херсон”, аэропорт “Ларнака”, аэропорт “Неаполь”, аэропорт имени Бен-Гуриона, аэропорт “Тиват”, аэропорт Тираны имени матери Терезы.