Huawei уточнила сроки появления смартфонов на HarmonyOS

Первую версию собственной операционной системы HarmonyOS компания Huawei представила ещё в 2019-м, позиционировав её как универсальную платформу для разных типов устройств. Накануне конференции, посвящённой разработке фирменного программного обеспечения, топ-менеджер бренда ответил на вопрос журналистов о сроках появления первых смартфонов под управлением новой прошивки.

Глава отделения потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун на недавнем саммите Yabuli Forum в Циндао сообщил журналистам, что выпуск смартфонов на HarmonyOS отложен до 2021-го. В текущем году ожидается релиз второй номерной версии операционной системы, которая будет использоваться в качестве прошивки для смарт-часов, фитнес-трекеров, бортовых компьютеров автомобилей и других устройств. Что касается фирменных смартфонов, приоритетом компании остаётся Google Android с собственным магазином приложений AppGallery.

Ожидается, что на конференции для разработчиков, которая состоится уже в ближайшее время, Huawei подробно расскажет о возможностях HarmonyOS 2.0. В начале августа топ-менеджер сообщал, что объём продаж смартфонов бренда на мировом рынке в этом году составил 105 миллионов единиц.