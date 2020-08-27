Льготы на оплату услуг ЖКХ: в Кабмине сделали важное разъяснение

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала “Украина 24” объяснил, как работают два вида предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ – наличный и безналичный.

Телезрительница позвонила в студию и рассказала, что ей переводили деньги за льготы на карточку, а потом отменили это, ссылаясь на задолженность женщины. Замминистра прокомментировал ситуацию:

“Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма – безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями – поставщиками услуг”.

По его словам, особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.

“С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг и анализируется, оплачивал ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму”, – пояснил Музыченко.

Справка Finance.ua:

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий.

Ужесточение правил получения соцпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг поможет государству сэкономить 6-7 млрд грн на выплате субсидий.

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 года базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫