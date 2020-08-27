Льготы на оплату услуг ЖКХ: в Кабмине сделали важное разъяснение

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала “Украина 24” объяснил, как работают два вида предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ – наличный и безналичный.
Телезрительница позвонила в студию и рассказала, что ей переводили деньги за льготы на карточку, а потом отменили это, ссылаясь на задолженность женщины. Замминистра прокомментировал ситуацию:
“Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма – безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями – поставщиками услуг”.
По его словам, особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.
“С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг и анализируется, оплачивал ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму”, – пояснил Музыченко.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)6 ч. назад - 4243 13
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям10 ч. назад - 1259 11
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 3225 9
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дороги6 ч. назад - 946 7
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3731 4
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 11157
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)6 ч. назад - 4243 13
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал миф11 ч. назад - 2827
Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень7 ч. назад - 2561
Названа категория населения, на которую больше всего повлияет повышение минималки10 ч. назад - 2166 1
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником8 ч. назад - 69
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1237 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2882 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4109
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2689 4