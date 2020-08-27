0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Украина вошла в ТОП-3 стран-производителей картофеля

Украина вошла в ТОП-3 стран-производителей картофеля

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.

В стоимостном выражении мировой рынок картофеля в 2019 вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов. Об этом сообщает agronews.ua.

К числу стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году вошли: Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украина (23 млн тонн), на которые пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.

Около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на: Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за границу вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 млн тонн.

В экспорте картофеля лидировали:

Франция – 3,5 млн тонн;

Германия – 1,9 млн тонн;

Нидерланды – 1,8 млн тонн;

Бельгия – 1 млн тонн;

Египет – 0,7 млн тонн.

На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.