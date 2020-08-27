Украина вошла в ТОП-3 стран-производителей картофеля

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 млн тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона.
В стоимостном выражении мировой рынок картофеля в 2019 вырос на 6%, достигнув 140,5 млрд долларов. Об этом сообщает agronews.ua.
К числу стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году вошли: Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украина (23 млн тонн), на которые пришлось 45% общемировой доли производства картофеля.
Около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на: Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.
Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за границу вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 млн тонн.
В экспорте картофеля лидировали:
Франция – 3,5 млн тонн;
Германия – 1,9 млн тонн;
Нидерланды – 1,8 млн тонн;
Бельгия – 1 млн тонн;
Египет – 0,7 млн тонн.
На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.
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