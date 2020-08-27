Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - Минрегион

Министерство развития общин и территорий намерено обеспечить всех потребителей коммерческим учетом тепла и горячей воды.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Как оснащены жилые здания в Украине:

на 81,3% – счетчиками тепловой энергии;

17,0% – счетчиками горячей воды;

74,6% – счетчиками питьевой воды;

если прибор учета не установлен, жильцы оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными.

“Сейчас в жилых зданиях не обеспечено стопроцентного учета коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые в большинстве случаев являются завышенными. Поэтому одна из приоритетных задач, которые должны решить, – это вопрос учета”, – отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

По ее словам, для обеспечения 100% учета зданий узлами коммерческого учета необходимо как дополнительное время, так и финансовые ресурсы.

Что планирует Минрегион:

в первую очередь планируют установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и поставки горячей воды;

сейчас Минрегион прорабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют;

с этой целью осуществляется детальный анализ ситуации по устройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяется потребность средств для их установки в течение 2020-2021 годов.

«Платежки потребителя должны быть реальными и учитывать только те объемы тепла или воды, которые фактически потреблены потребителями в соответствующем здании и зафиксированы приборами учета», – отметила Наталия Хоцяновская.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада всерьез обеспокоилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект об общей реструктуризации долгов за ЖКУ , который должен был ужесточить наказание для неплательщиков.

Правительство изменило методику расчета тарифа на тепловую энергию.

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