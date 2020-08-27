Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - Минрегион

Министерство развития общин и территорий намерено обеспечить всех потребителей коммерческим учетом тепла и горячей воды.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Как оснащены жилые здания в Украине:
“Сейчас в жилых зданиях не обеспечено стопроцентного учета коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые в большинстве случаев являются завышенными. Поэтому одна из приоритетных задач, которые должны решить, – это вопрос учета”, – отметила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.
По ее словам, для обеспечения 100% учета зданий узлами коммерческого учета необходимо как дополнительное время, так и финансовые ресурсы.
Что планирует Минрегион:
«Платежки потребителя должны быть реальными и учитывать только те объемы тепла или воды, которые фактически потреблены потребителями в соответствующем здании и зафиксированы приборами учета», – отметила Наталия Хоцяновская.
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