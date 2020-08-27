В налоговой напомнили, когда последний срок подачи заявления на списание долга по ЕСВ для "спящих" ФЛП

31 августа 2020 года последний срок для подачи заявления о списании недоимки по единому социальному взносу (далее ЕСВ) за период с 01 января 2017 года до 03 июня 2020 года ФЛП (кроме тех, которые выбрали упрощенную систему налогообложения) и лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Житомирской области.

Воспользоваться правом на списание задолженности по ЕСВ могут налогоплательщики, если:

1) соответствующими плательщиками за указанный период не получен доход от их деятельности, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ);

2) в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона № 592 (то есть до 31 августа 2020 года включительно) плательщики подали следующие документы:

от ФЛП (кроме единщиков):

государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела физического лица-предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;

в налоговый орган – отчетности о ЕСВ за период с 01 января 2017 года по 03 июня 2020 года.

от лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность:

в налоговый орган заявления о снятии с учета как плательщика единого взноса и отчетности о ЕСВ за период с 01 января 2017 года по 03 июня 2020 года.

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут не подавать отчетность по ЕСВ за 2017– 2020 годы, если они уже ее подавали.

Справка Finance.ua:

Как списать долг по единому взносу: алгоритм для недействующих ФЛП .

“Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса ( ЕСВ ), которыми их массово забрасывали с начала года в рамках плана по пополнению госбюджета.

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