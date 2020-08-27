В налоговой напомнили, когда последний срок подачи заявления на списание долга по ЕСВ для "спящих" ФЛП

31 августа 2020 года последний срок для подачи заявления о списании недоимки по единому социальному взносу (далее ЕСВ) за период с 01 января 2017 года до 03 июня 2020 года ФЛП (кроме тех, которые выбрали упрощенную систему налогообложения) и лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Житомирской области.
Воспользоваться правом на списание задолженности по ЕСВ могут налогоплательщики, если:
1) соответствующими плательщиками за указанный период не получен доход от их деятельности, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ);
2) в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона № 592 (то есть до 31 августа 2020 года включительно) плательщики подали следующие документы:
от ФЛП (кроме единщиков):
от лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность:
ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут не подавать отчетность по ЕСВ за 2017– 2020 годы, если они уже ее подавали.
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