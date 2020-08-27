Компания Ахметова приобрела нефтегазовый участок за рекордные 651 млн грн

Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала спецразрешение на разработку Будыщанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.

Стоимость спецразрешения по сравнению со стартовой ценой выросла в 8 раз. Победителем аукциона стала компания “Нефтегазгеоразведка”, входящая в состав “ДТЭК Нефтегаз”. В аукционе принимали участие государственная компания «Укргаздобыча», которая предложила 650 млн грн, «Регал Петролеум» (512 млн грн), «Укрнефтебурение» (131 млн грн) и «Индепендент Энерджи Сервисез» (130,5 млн грн). Участок имеет площадь 174,89 кв. км, расположен на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области. Перспективные ресурсы нефти на этом участке составляют более 2 млн т, газа – 20,587 млрд куб. об.

Ранее глава Госегонадр Роман Опимах заявлял, что Будыщанско-Чутовская площадь является самым перспективным нефтегазовым участком, который выставлен на аукцион за последнее десятилетие.