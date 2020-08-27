ГНС выявила незаконное формирование 1,4 миллиарда налогового кредита на рынке табака

По результатам проверок более четырех сотен производителей и оптовых операторов табачного рынка Государственная налоговая служба пресекла незаконное формирование 1,4 млн грн налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что департамент контроля за подакцизными товарами совместно с департаментом налогового аудита проверили отдельных субъектов хозяйствования, задействованных в цепях поставки от легальных производителей табачных изделий, по фиктивной покупке, хранению и продаже оптовых партий табачных изделий.

Проверяли предприятия, которые получают лицензии на право оптовой и розничной торговли табачными изделиями, регистрируют места хранения в Едином государственном реестре, берут в аренду на краткий срок помещение, подают отчетность и даже платят минимальные налоги.

В ГНС объяснили, что для разрушения схемы осуществлены одновременно проверки в 401 месте хранения и торговли и выяснили, что в 148 местах деятельность не осуществляется вообще и не подтверждается наличие остатков сигарет в количестве 195, 47 млн пачек стоимостью 8,8 млрд грн, в т. ч. доля НДС – 1,4 млрд гривень.

Таким образом, было предотвращено незаконное формирование налогового кредита по НДС на сумму 1,4 млрд гривень, подытожили в ведомстве.