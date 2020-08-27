0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

ГНС выявила незаконное формирование 1,4 миллиарда налогового кредита на рынке табака

ГНС выявила незаконное формирование 1,4 миллиарда налогового кредита на рынке табака

По результатам проверок более четырех сотен производителей и оптовых операторов табачного рынка Государственная налоговая служба пресекла незаконное формирование 1,4 млн грн налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что департамент контроля за подакцизными товарами совместно с департаментом налогового аудита проверили отдельных субъектов хозяйствования, задействованных в цепях поставки от легальных производителей табачных изделий, по фиктивной покупке, хранению и продаже оптовых партий табачных изделий.

Проверяли предприятия, которые получают лицензии на право оптовой и розничной торговли табачными изделиями, регистрируют места хранения в Едином государственном реестре, берут в аренду на краткий срок помещение, подают отчетность и даже платят минимальные налоги.

В ГНС объяснили, что для разрушения схемы осуществлены одновременно проверки в 401 месте хранения и торговли и выяснили, что в 148 местах деятельность не осуществляется вообще и не подтверждается наличие остатков сигарет в количестве 195, 47 млн пачек стоимостью 8,8 млрд грн, в т. ч. доля НДС – 1,4 млрд гривень.

Таким образом, было предотвращено незаконное формирование налогового кредита по НДС на сумму 1,4 млрд гривень, подытожили в ведомстве.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.