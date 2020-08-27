Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева в августе (инфографика)

В августе 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

Цена к концу лета, по сравнению с предыдущим месяцем, поднялась на 4,6% и составила 31 931 грн. за кв. м (в июле – 30 528 грн. за кв. м).

После майского понижения цены на «квадраты» поползли вверх. Такая тенденция сохранялась все лето.

Если говорить о классах жилья отдельно, то больших скачков не было. Более стабильными остаются цены в «экономе» и «комфорте»:

эконом. Несмотря на то, что на старте лета в эконом-классе были небольшие колебания, в целом на сегодня ситуация стабилизировалась. Цена опустилась на 0,5% и в августе составила 21 671 грн. за метр квадратный;

комфорт. В классе «комфорт» повышение цены было более заметным. На сегодня средняя стоимость квадрата составляет 26 802 грн;

бизнес. Бизнес-класс показывал резкие скачки практически каждый месяц. Но не последние полгода. Весной цены стабильно опускались, а с июня потянулись вверх. Стоимость «квадрата» в этом сегменте на сегодня – 46 121 грн;

премиум. Аналогичная ситуация и в классе «премиум», где после весенних месяцев «квадраты» начали расти в цене. Августовский показатель также стремится вверх. На сегодня стоимость квадратного метра составляет 76 970 грн;

де-люкс. Цены на элитное жилье, как в других классах, также повышаются.Стоимость квадратного метра на сегодня составляет 81 221 грн.



Инфографика: СтройОбзор

Если же мы говорим о домах, построенных возле метро, то само наличие подземки под боком делает жилье более дорогим. Купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

Самые высокие цены на квартиры возле метро:

в тройку самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают уже традиционно станция метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 143 688 грн. за кв. м;

затем – «Кловская» с показателями 102 610 грн. за кв. м;

«Площадь Льва Толстого» – 70 000 грн. за «квадрат»;

недалеко от нее ушла и станция «Олимпийская» с показателем 65 519 грн. за кв. м.

Если говорить о станциях метро, возле которых строят самые бюджетные дома, то здесь в первых рядах метро «Красный хутор», где средняя стоимость квадратного метра составляет 16 900 грн., «Оболонь» – 17 740 грн. за кв. м и «Академгородок» – 19 588 грн. за кв. м.