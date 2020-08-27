0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)

«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)

«Киевводоканал» обратил внимание потребителей на новый вид мошенничества: на подъездах домов стали появляться объявления об услугах «обработки слива раковины, ванны и туалета без снятия труб», которые якобы необходимы в связи с увеличением водопроводных засоров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

“Объявления вводит в заблуждение жителей и создает впечатление, что указанные работы нужно выполнять обязательно”, – отмечается в сообщении.

Читайте также: Киевляне задолжали Киевводоканалу 596 млн гривен

Киевводоканал предупредил, что не имеет никакого отношения к подобной деятельности и рекомендует не звонить по указанным номерам и не открывать дверь лицам, которые будут предлагать подобные услуги.

“Просим максимально распространить эту информацию среди населения и предупредить жителей о действиях предполагаемых мошенников, которые для получения прибыли умышленно создают объявления, которые вводят людей в заблуждение”, – подчеркнули в ведомстве.

  • Объявления для потребителей от ЧАО “АК “Киевводоканал” обязательно содержат полное название предприятия и актуальные контактные телефоны для идентификации и проверки информации.

Лучшие карты для оплаты коммуналки

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.