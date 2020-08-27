«Киевводоканал» предупредил киевлян о новом виде мошенничества (фото)

«Киевводоканал» обратил внимание потребителей на новый вид мошенничества: на подъездах домов стали появляться объявления об услугах «обработки слива раковины, ванны и туалета без снятия труб», которые якобы необходимы в связи с увеличением водопроводных засоров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

“Объявления вводит в заблуждение жителей и создает впечатление, что указанные работы нужно выполнять обязательно”, – отмечается в сообщении.

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Киевводоканал предупредил, что не имеет никакого отношения к подобной деятельности и рекомендует не звонить по указанным номерам и не открывать дверь лицам, которые будут предлагать подобные услуги.

“Просим максимально распространить эту информацию среди населения и предупредить жителей о действиях предполагаемых мошенников, которые для получения прибыли умышленно создают объявления, которые вводят людей в заблуждение”, – подчеркнули в ведомстве.