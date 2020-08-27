Стартап SkyDrive начал открытые испытания летающего электромобиля (видео)

Стартап SkyDrive, финансируемый Toyota, провел открытый испытательный полет своего летающего автомобиля. В тестах участвовало транспортное средство (автомобилем это пока назвать сложно) под обозначением SD-03, а сами испытания проводились на испытательном полигоне Toyota, пишет ixbt.com.
SD-03 считается самым маленьким в мире электромобилем с вертикальным взлетом и посадкой, и он призван стать для пользователей «новым средством передвижения для городской жизни».
Устройство представляет собой масштабный квадрокоптер с кабиной — с той лишь разницей, что пропеллеров у него в два раза больше. Сделано это специально из соображений безопасности на случай отказа одного (или нескольких) винтов.
Несмотря на то, что SkyDrive уже приступила к открытым испытаниям своей разработки, финальный вариант транспортного средства появится на дорогах общего пользования (и в воздухе) еще не скоро. Компания надеется получить разрешение на полеты за пределами испытательного полигона к концу текущего года, а двухместный коммерческий вариант ожидается к 2023 году. Примерно в том же году в Японии должны появиться первые летающие такси.
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