По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,279 млн и 38,547 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 29), максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,57-27,58 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 74,829 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,5700 – 199 999
27,5600 – 35 000
27,5600 – 99 999
27,5500 – 150 000
27,5500 – 30 000
27,5500 – 10 000
27,5500 – 2 222
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,5000 – 18 000
27,5200 – 6 000
27,5200 – 6 000
27,5400 – 40 000
27,5500 – 20 000
27,5500 – 10 000
27,5500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5902 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5401 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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