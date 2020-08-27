По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,279 млн и 38,547 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 29), максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,57-27,58 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 74,829 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5700 – 199 999

27,5600 – 35 000

27,5600 – 99 999

27,5500 – 150 000

27,5500 – 30 000

27,5500 – 10 000

27,5500 – 2 222



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,5000 – 18 000

27,5200 – 6 000

27,5200 – 6 000

27,5400 – 40 000

27,5500 – 20 000

27,5500 – 10 000

27,5500 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5902 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5401 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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