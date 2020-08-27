За долги смогут отключать газ: как вновь подключиться к сети

Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в “Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа” приняли в середине августа. Если ранее компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.
Читайте также: Нафтогаз разъяснил, что объявляет цены на газ только для своих клиентов
Как можно лишиться поставщика. В условиях свободного рынка газа потребитель может остаться без поставщика по разным причинам, в том числе и по не зависящим от него. К примеру:
*поставщик обанкротился;
Последняя причина сейчас – самая распространенная. Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же у них есть возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.
Что делать, если поставщик отказал в услуге? У клиентов, от которых отказывается поставщик, вариантов дальнейших действий немного. Так или иначе, но они должны выбрать новую компанию, а для этого изучить предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ППН), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.
Если поставки прекращены из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.
“Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности, – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкий. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети”.
Просрочка оплаты на месяц: могут ли расторгнуть договор?
“Да, такой риск есть. Все зависит от того, что прописано в договоре с поставщиком и насколько он заинтересован в сотрудничестве”, – объясняет Владимир Шведкий – В условиях конкуренции я не думаю, что сбытовые компании будут заинтересованы в потере клиентского портфеля, а потому расторгать досрочно договоры при наличии небольшой задолженности с их стороны нелогично. Хотя, анализируя рынок поставок газа, мы видим, что далеко не каждый поставщик выбирает стратегию клиентоориентированного бизнеса и поэтому, со стороны некоторых сбытовых компаний-монополистов можно ожидать завышенные требования по погашению даже незначительных задолженностей”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям6 ч. назад - 892 9
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 2988 9
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)Около часа назад - 1457 6
В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - Шмыгаль4 ч. назад - 425 4
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3479 4
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 9569
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 5743 2
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3479 4
Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантинаВчера, 15:00 - 1876
Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень2 ч. назад - 1642
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником3 ч. назад - 50
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1185 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2836 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4076
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2654 3