За долги смогут отключать газ: как вновь подключиться к сети

Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в “Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа” приняли в середине августа. Если ранее компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.

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Как можно лишиться поставщика. В условиях свободного рынка газа потребитель может остаться без поставщика по разным причинам, в том числе и по не зависящим от него. К примеру:

поставщик не продлевает договор по истечении срока его действия;

*поставщик обанкротился;

лишился лицензии;

столкнулся с техническими проблемами, которые мешают ему оказывать услугу;

решил прекратить работу в этом бизнесе;

клиент отказывается оплачивать счета в срок.

Последняя причина сейчас – самая распространенная. Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же у них есть возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.

Что делать, если поставщик отказал в услуге? У клиентов, от которых отказывается поставщик, вариантов дальнейших действий немного. Так или иначе, но они должны выбрать новую компанию, а для этого изучить предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ППН), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.

Если поставки прекращены из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.

“Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности, – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкий. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети”.

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“Да, такой риск есть. Все зависит от того, что прописано в договоре с поставщиком и насколько он заинтересован в сотрудничестве”, – объясняет Владимир Шведкий – В условиях конкуренции я не думаю, что сбытовые компании будут заинтересованы в потере клиентского портфеля, а потому расторгать досрочно договоры при наличии небольшой задолженности с их стороны нелогично. Хотя, анализируя рынок поставок газа, мы видим, что далеко не каждый поставщик выбирает стратегию клиентоориентированного бизнеса и поэтому, со стороны некоторых сбытовых компаний-монополистов можно ожидать завышенные требования по погашению даже незначительных задолженностей”.