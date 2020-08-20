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Нафтогаз разъяснил, что объявляет цены на газ только для своих клиентов

Нафтогаз разъяснил, что объявляет цены на газ только для своих клиентов

Нафтогаз разъяснил, что объявляет цены на газ только для своих клиентов.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Нафтогаза о поставках газа для населения напрямую от компании.

«Тарифные планы, которые ежемесячно в соответствии с требованиями законодательства обнародует Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», действуют для информирования только действующих и потенциальных клиентов компании», – говорится в сообщении.

Новые правила рынка:

  • с 1 августа 2020 года цена природного газа для бытовых потребителей не регулируется государством;
  • цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно;
  • население может покупать газ напрямую у ГК «Нафтогаз Украины» или у любого другого поставщика. В Нафтогаз входят компании, которые поставляют газ бытовым и небытовым потребителям;
  • газсбыты (небытовые потребители), которые поставляют природный газ для населения, могут приобрести ресурс у группы Нафтогаз через ГК «Нафтогаз Трейдинг» по годовому контракту с ежемесячным формульным пересмотром цены.

Стоит отметить, что в Украине примерно 12,5 млн потребителей используют газ для бытовых нужд. По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в І квартале 2020 года около 69% объемов поставки природного газа населению осуществлялось поставщиками.

Справка Finance.ua:

  • НАК “Нафтогаз Украины” поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу “годовой” составляла 4,73 грн за куб. об.
  • Ранее в компании “Нафтогаз” заявляли, что запускают новый тариф – “Летний”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.
  • В Украине те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за голубое топливо в три раза больше.

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По материалам Finance.UA
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