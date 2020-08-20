Нафтогаз разъяснил, что объявляет цены на газ только для своих клиентов.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Нафтогаза о поставках газа для населения напрямую от компании.

«Тарифные планы, которые ежемесячно в соответствии с требованиями законодательства обнародует Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», действуют для информирования только действующих и потенциальных клиентов компании», – говорится в сообщении.

Новые правила рынка:

с 1 августа 2020 года цена природного газа для бытовых потребителей не регулируется государством;

цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно;

население может покупать газ напрямую у ГК «Нафтогаз Украины» или у любого другого поставщика. В Нафтогаз входят компании, которые поставляют газ бытовым и небытовым потребителям;

газсбыты (небытовые потребители), которые поставляют природный газ для населения, могут приобрести ресурс у группы Нафтогаз через ГК «Нафтогаз Трейдинг» по годовому контракту с ежемесячным формульным пересмотром цены.

Стоит отметить, что в Украине примерно 12,5 млн потребителей используют газ для бытовых нужд. По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в І квартале 2020 года около 69% объемов поставки природного газа населению осуществлялось поставщиками.

Справка Finance.ua:

НАК “Нафтогаз Украины” поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС . В августе цена газа по тарифу “годовой” составляла 4,73 грн за куб. об.

Ранее в компании “Нафтогаз” заявляли, что запускают новый тариф – “Летний”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.

В Украине те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за голубое топливо в три раза больше.

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