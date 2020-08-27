Украина улучшила международные позиции в сфере борьбы с отмыванием средств – Минфин

Украина улучшила свои международные позиции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Такие результаты обнародовал комитет Совета Европы Moneyval, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
“Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) 28 августа 2020 года обнародовал одобренный 2-й отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК/ФТ). Отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ЧВК/ФТ к международным стандартам”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что комитет Moneyval проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.
“Комитет Moneyval отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма”, – говорится в сообщении.
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