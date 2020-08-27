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Венгрия закрывает границы для иностранцев: кто сможет въехать в страну

Венгрия закрывает границы для иностранцев: кто сможет въехать в страну

Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии на странице в FACEBOOK.

Кто из украинцев сможет въехать в Венгрию:

  • те, кто являются членами семей граждан Венгрии;
  • имеют действительный вид на жительство (распространяется на членов семей);
  • имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии (с правом находиться в стране более 90 дней);
  • дипломаты или лица, прибывающие в Венгрию с официальным визитом;
  • профессиональные спортсмены, работающие в Венгрии;
  • люди, которые за полгода до въезда переболели COVID-19 и могут это подтвердить документально.

В других случаях:

  • украинцы могут попасть в Венгрию только после разрешения венгерской полиции при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т. п);
  • ответ поступает, как правило, в течение 48 часов;
  • решение об удовлетворении ходатайства, которое отправляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Обязательное условие:

  • украинцы должны пройти двухнедельный карантин (по месту жительства или в госпитале);
  • выйти из него можно на основании результатов двух негативных тестов, сделанных в Венгрии.

Проезжающие транзитом:

  • для транзита по территории Венгрии украинцев будут пропускать без индивидуального разрешения, если они возвращаются в Украину;
  • такие люди должны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию;
  • транзитный пассажир обязан соответствовать требованиям кодекса Шенгенских границ – иметь биометрический паспорт, визу, страховку и финансовое обеспечение. Также должно быть наличие документа, подтверждающего право на въезд в страну назначения, в том числе в Румынию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию, Словакию;
  • время транзита не может превышать 24 часов.

Справка Finance.ua:

  • В Украине с понедельника, 31 августа, вступило в силу новое карантинное зонирование.
  • Адаптивный карантин в Украине. С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения.

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По материалам Finance.UA
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