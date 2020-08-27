Венгрия закрывает границы для иностранцев: кто сможет въехать в страну

Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии на странице в FACEBOOK.
Кто из украинцев сможет въехать в Венгрию:
В других случаях:
Обязательное условие:
Проезжающие транзитом:
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