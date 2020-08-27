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Amazon заказала у Mercedes 1800 электрических грузовых фургонов eVito и eSprinter

Amazon заказала у Mercedes 1800 электрических грузовых фургонов eVito и eSprinter

Почти год назад американский интернет-гигант Amazon заказал у стартапа Rivian 100 тыс. электрических фургонов для доставки заказов, однако первые прототипы этой модели выйдут на дороги только в следующем году. Чтобы ускорить процесс электрификации своего автопарка, Amazon решил приобрести уже готовые электрофургоны Mercedes-Benz, при этом они начнут развозить заказы в Европе уже в текущем году.

Компания Mercedes-Benz уже назвал этот заказ коммерческих электромобилей крупнейшим в своей истории. Всего в рамках сделки будет поставлено 1800 электрофургонов, из которых 600 штук составят среднеразмерные eVito и еще 1200 — более крупные eSprinter.


eSprinter

Amazon заказала у Mercedes 1800 электрических грузовых фургонов eVito и eSprinter. Их начнут использовать для доставок в Европе уже в 2020 году.

Электрофургон Mercedes-Benz eSprinter отличается допустимой полной массой 3500 кг и высокой крышей, что позволяет перевозить габаритные грузы (11 м³). Электродвигатель с мощностью 85 кВт и крутящим моментом 295 Нм приводит в движение переднюю ось.

Заказчик может выбрать два варианта батарей, при этом Amazon выбрал более емкую на 47 кВтч (55 кВтч полная емкость) с запасом хода до 168 км при загруженности 891 кг. Скоростная зарядка позволяет зарядить батарею с 10% до 80% всего за 25 минут. Собирается модель на фабрике в Дюссельдорфе (Германия).

По материалам ITC.ua
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