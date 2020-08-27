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Автомобили Tesla научили видеть дорожные знаки с ограничением скорости

Автомобили Tesla научили видеть дорожные знаки с ограничением скорости

В автопилот автомобилей Tesla добавят апдейт, который даст ему возможность считывать ограничивающие дорожные знаки и лучше различать сигналы светофора. Об этом сообщает The Verge.

Когда камера машины заметит знак с ограничением скорости, предупреждение об этом покажут водителю. Свежий апдейт также даст автопилоту возможность распознавать смену сигналов светофора: когда машина увидит, что красный сменился зеленым, прозвучит звуковой сигнал.

Пока что эти функции предназначены только для информирования водителя, который сам принимает решение о движении машины.

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В апреле 2020 года более новым моделям Tesla уже добавили возможность видеть и распознавать стоп-знаки и сигналы светофора на некоторых перекрестках. Когда такая функция Traffic Light and Stop Sign Control активируется, машина сама притормаживает перед знаками и на красный свет светофора.

Илон Маск, основатель Tesla, обещал такие функции еще в 2018 году, говоря о том, что его машины будут способны ездить от гаража и до пункта назначения вообще без участия водителя.

Ранее Tesla ориентировалась в скоростных ограничениях за счет встроенных карт и GPS.

По материалам ain.ua
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