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Турецкий бизнес инвестировал в украинскую экономику $3,6 млрд

Турецкий бизнес инвестировал в украинскую экономику $3,6 млрд

Сумма турецких инвестиций в Украине достигла $3,6 млрд. Представители турецкого бизнеса входят в тройку крупнейших инвесторов как минимум в 10 секторах экономики. Об этом сообщил президент Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) Бурак Пехливан изданию Milliyet.

“Турция – страна, которая может увеличить инвестиции в Украину в ближайшее время. В следующие пять лет украинское правительство планирует вложить в инфраструктуру $25 млрд. Это откроет дополнительные возможности для турецких компаний, в том числе для производителей и экспортеров строительных материалов, а также подрядчиков”, – отметил президент ассоциации.

По его словам, на украинском рынке работают более 700 турецких компаний.

Напомним, 25 августа Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Оно предусматривает привлечение кредитных средств ЕИБ и грантовых средств ЕС в €50 млн на реализацию ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрение современных интеллектуальных систем на транспорте.

По материалам УБР
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