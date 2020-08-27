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В Украине на четверть снизился объем введенного в эксплуатацию жилья

В Украине на четверть снизился объем введенного в эксплуатацию жилья

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем ввода в эксплуатацию жилья снизился на 24,6% до 3,704 млн кв. м.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Всего было введено 43 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 86,1 кв. м.

Площадь принятых в эксплуатацию домов:

  • индивидуальных – 1,897 млн кв. м (51,2% от общей площади);
  • многоквартирных – 1,804 млн кв. м (48,7%);
  • общежитий – 3,4 тыс. кв. м (0,1%).

Области-лидеры по объему введенного в эксплуатацию жилья в 1-м полугодии:

  • Киевская (695,6 тыс. кв. м);
  • Львовская (433,5 тыс. кв. м);
  • Одесская (329,5 тыс. кв. м).

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По материалам Build Portal
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