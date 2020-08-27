В Украине на четверть снизился объем введенного в эксплуатацию жилья

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем ввода в эксплуатацию жилья снизился на 24,6% до 3,704 млн кв. м.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Цены на жилье на вторичном рынке снизились

Всего было введено 43 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 86,1 кв. м.

Площадь принятых в эксплуатацию домов:

индивидуальных – 1,897 млн кв. м (51,2% от общей площади);

многоквартирных – 1,804 млн кв. м (48,7%);

общежитий – 3,4 тыс. кв. м (0,1%).

Области-лидеры по объему введенного в эксплуатацию жилья в 1-м полугодии: