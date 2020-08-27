Фонд гарантирования продал пул активов "Дельта Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на “голландском” аукционе продал пул активов “Дельта Банка”, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО “Финансовая компания “Дата Финанс”.

Среди проданных долгов должников – Херсонский судостроительный завод, ООО “Ти Эл Си Системс”, ООО “Украинский Бизнес Франчайзинг”, ООО “Мерчант Хаус”.

Последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году.