Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон

Министерство здравоохранения Украины 30 августа обновило список стран “красной” и “зеленой” зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 000 населения.
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В частности, в список стран “зеленой” зоны входят 136 стран, а именно – Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия, Египет и т.д.
Читайте также: Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу
В списке “красной” зоны 57 стран, среди которых США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.
Полный перечень доступен по ссылке.
Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 2808 8
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям4 ч. назад - 724 6
В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - Шмыгаль3 ч. назад - 309 4
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3349 4
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 5471 2
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 9244
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 5471 2
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3349 4
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 2808 8
Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантинаВчера, 15:00 - 1783
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником2 ч. назад - 39
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1163 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2823 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4063
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2643 3