Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон

Министерство здравоохранения Украины 30 августа обновило список стран “красной” и “зеленой” зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 000 населения.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В частности, в список стран “зеленой” зоны входят 136 стран, а именно – Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия, Египет и т.д.

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В списке “красной” зоны 57 стран, среди которых США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Полный перечень доступен по ссылке.

Справка Finance.ua:

26 августа Кабинет министров Украины принял решение закрыть границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Решение начало действовать с 00:00 29 августа.

Позже правила въезда в Украину для иностранцев были обновлены. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.

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