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В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентября

В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентября

С 1 сентября запланировано проведение инспекционных мероприятий у работодателей по оформлению трудовых отношений с работниками.

Об этом заявили в Государственном центре занятости.

По последним обнародованным данным на официальном сайте Госстата 3404,1 тыс. человек в Украине были заняты неформально:

  • в сельском хозяйстве – 1433,1 тыс. человек;
  • в промышленности – 207,7 тыс. человек;
  • в строительстве – 578,7 тыс. человек;
  • в торговле – 578,7 тыс. человек;
  • в транспортной сфере – 129,4 тыс. человек;
  • во временном размещении и организации питания – 85,1 тыс. человек.

Численность наемных работников в мае 2020 составляла 9 833,8 тыс. человек, что на 511,4 тыс. человек меньше, чем в мае 2019 года (95,1%), на 429,4 тыс. человек (95,8%), чем в декабре 2019 года, а также на 39,8 тыс. человек (99,6 %), чем в апреле 2020 года.

Кого будут проверять:

  • тех, кто имеет самый высокий риск применения незадекларированного труда;
  • это субъекты, у которых объем предоставленных услуг (выполненных работ) не соответствует фактической численности наемных работников;
  • у кого произошло уменьшение количества наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после смягчения карантинных мероприятий;
  • тех, кто скрывает трудовые отношения, заменяя их другими видами гражданских или хозяйственных отношений.

Справка Finance.ua:

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:

  • уголовная ответственность: штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
    исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
  • административная ответственность: штраф от 8,5 тыс. грн до 34 тыс. грн.
  • финансовая ответственность: штраф от 47 230 грн до 141 690 грн.

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По материалам Finance.UA
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