В центре занятости рассказали, кому грозят проверки с 1 сентября

С 1 сентября запланировано проведение инспекционных мероприятий у работодателей по оформлению трудовых отношений с работниками.
Об этом заявили в Государственном центре занятости.
По последним обнародованным данным на официальном сайте Госстата 3404,1 тыс. человек в Украине были заняты неформально:
Численность наемных работников в мае 2020 составляла 9 833,8 тыс. человек, что на 511,4 тыс. человек меньше, чем в мае 2019 года (95,1%), на 429,4 тыс. человек (95,8%), чем в декабре 2019 года, а также на 39,8 тыс. человек (99,6 %), чем в апреле 2020 года.
Кого будут проверять:
Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками:
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